Yakalanan dilencilerin 5 saatte topladığı para pes dedirtti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri dilenci operasyonuna çıktı. Ekipler tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda takibe alınan 3 dilenci, kovalamaca sonucu yakalandı. Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu.

YAKLAŞIK 5 SAATTE TOPLADILAR

Ele geçirilen para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

Öte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.

