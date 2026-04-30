Yakalanan kopya düzeneği ‘Pes’ dedirtti: İç çamaşırdan ayakkabıya her yeri doldurmuşlar

Hatay Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 28 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen ehliyet sınavında A.K. ve kardeşi Y.K.’nin kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi. İki kardeşin üzerinden çıkanlar ise görenleri şaşkına çevirdi.
Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda;
2 adet kulaklık,
Atlet içerisine gizlenmiş 2 adet kamera takılı verici,
Ayakkabı içerisine gizlenmiş 2 adet Wi-Fi cihazı ve
İç çamaşırı içerisine gizlenmiş hat takılı, telefon işlevi gören 2 adet cihaz ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.