Yakalanan kopya düzeneği ‘Pes’ dedirtti: İç çamaşırdan ayakkabıya her yeri doldurmuşlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavında yakalanan kopya düzeneği pes dedirtti. Sınavda yakalanan abi kardeşin kopya için ayakkabılarından iç çamaşırlarına kadar her yeri kopya düzeneği ile doldurduğu tespit edildi.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:24

Hatay Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 28 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen ehliyet sınavında A.K. ve kardeşi Y.K.’nin kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi. İki kardeşin üzerinden çıkanlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Hatay Dörtyol'da ehliyet sınavına giren iki kardeş, kopya düzeneği kullanırken yakalandı.
28 Nisan 2026'da düzenlenen ehliyet sınavında A.K. ve Y.K. adlı kardeşler kopya çekerken tespit edildi.
Kardeşlerin üzerinden kulaklık, kamera takılı verici, Wi-Fi cihazı ve telefon işlevi gören cihazlar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında ÖSYM Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda;

2 adet kulaklık,

Atlet içerisine gizlenmiş 2 adet kamera takılı verici,

Ayakkabı içerisine gizlenmiş 2 adet Wi-Fi cihazı ve

İç çamaşırı içerisine gizlenmiş hat takılı, telefon işlevi gören 2 adet cihaz ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

