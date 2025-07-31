Yakıt deposu havaya uçtu! 10 yaşındaki Berat'ın feci ölümü

Mersin'in Artuklu ilçesinde 28 Temmuz'da yaşanan olayda; pğark halindeki tırın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında tırın yanında bulunan Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇOCUK TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama yaralanan 6 kişinin de tedavileri sürüyor. Berat'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ofis Mahallesi'nde toprağa verildi.