Yalova-Armutlu karayolunda heyelan paniği: Trafiğe kapandı!

Yalova'yı Armutlu'ya bağlayan karayolunun Esenköy mevkisinde meydana gelen toprak kayması, bölgede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna savruldu…

Yalova-Armutlu yolu Esenköy mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülere şahit olanlar kısa süreli panik yaşadı.

TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Toprak kayması sonucu karayoluna savrulan kaya parçaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.