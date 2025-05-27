Yalova'da korkunç olay! Günlerdir aranan genç ağaca asılmış halde bulundu

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan ve ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Özgür Evren Öziş'in cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılmış olarak bulundu.

Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden ve yaklaşık 1 aydır aranan Özgür Evren Öziş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu.

Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.