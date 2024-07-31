Yalova'daki gizemli ev sosyal medyanın dilinde! Yalnızların evi kafaları karıştırdı

31 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:30

Sosyal medya platformu X’te yer alan bir paylaşım anında yayıldı. İstanbul-Bursa otobanı üzerinde ağaçlık bölgenin içinde bir evin konumu kullanıcıları şaşırttı. Bir kullanıcı hayrete düşüren evin görüntülerini paylaştı.

GİZEMLİ EV HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Aykut Bayrakcı isimli kullanıcı, "İstanbul-Bursa otobanı üstünde, her geçtiğimde dikkatimi çeken tuhaf bir 'herkesten nefret ediyorum' evi var. Etrafında başkaca hiç bir yapının olmadığı orman içindeki bu evin sahibi kim, o bölgeye nasıl ev nasıl yaptı, oraya nasıl çıkıyor? Kafamda deli sorular…" ifadelerini kullandı.

Üç milyondan fazla görüntüleme alan paylaşıma "Drakula'nın şatosu" yorumu yapıldı.

Başka bir kullanıcı ise ''Yolun belli bir mesafesinden sonra ev gözden kayboluyor, ağaçlarla gizleniyor. Resmen üzerine üç sezon film çekmelik bir ev" diyerek eve olan merakını dile getirdi.

Diğer bir kullanıcı ise ''Cidden herkesten nefret ediyorum eviymiş bu bilgi beni rahatlattı.'' dedi.

GÖZETLEME KULESİ ÇIKTI

Aykut Bayrakcı paylaşımına şöyle devam etti:

Gizemli evimiz aynı anda hem Umut’a hem eski dişçi Rıza’ya aitmiş. Bir taraftan da itfaiyeye ait gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Emir’in emlakçı arkadaşı tarafından da satışa çıkarılmış. Seviyorum sosyal medyanın sallama gücünü. Atış serbest:)