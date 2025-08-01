Yangın kundakçısı sanılıp hedef gösterildi! Kırmızı montu genç konuştu: 'Olayla ilgim yok'

Bursa'da çıkan orman yangınları Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü. Binlerce hektar küle dönerken, yangınların ardından bazı görüntüler ve iddialar çıktı. Yangında kundakçılık yapıldığı iddiasıyla yayılan videodaki genç ise duruma isyan etti.

"OLAYLA ALAKAM YOK"

Orman yangınları sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve haber bültenlerinde de yer alması, Emre Şirin’e mağduriyet yaşattı. Olayla ilgisi olmadığı halde görüntüsünün kullanılması üzerine yaşadığı mağduriyeti anlatan Şirin, "Sosyal medyada adıma yapılan haberler tamamen benzetmeye dayalı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yalan haberler ve görüntüler nedeniyle hem ben hem de ailem büyük üzüntü yaşadık, mağdur olduk. Sosyal medyada dolaşan videolardaki kırmızı montlu kişi benim ancak bu olayla hiçbir ilgim yoktur. Hakkımda yapılan bu iftiralarla ilgili hukuki süreci başlattım" dedi.