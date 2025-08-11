Yangında can pazarı! Çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi.

AİLELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü.

İLK MÜDAHALE AMBULANSLARDA YAPILDI

Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda yapıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.