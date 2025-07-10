Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekibine saldırdılar

Bursa'da tekstil atölyesindeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile iş yeri çalışanları arasında iddiaya göre "alanı boşaltın" uyarısı sonrası arbede çıktı.

Merkez Yıldırım ilçesinde Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısından yükselen alevlere kısa sürede çatıyı sardı. Binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla müdahale etti.

MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN ÇIKARILDI

Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken itfaiye ekipleri ise alevlerin söndürülmesi için büyük çaba sarf etti.

İŞ YERİ ÇALIŞANLARI EKİPLERE SALDIRDI

İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma esnasında iş yeri çalışanlarının saldırısına maruz kaldı. Vatandaşların araya girdiği olay büyümeden yatıştırıldı.

Tartışmanın itfaiye ekiplerinin alanı boşaltın demesinin ardından çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.