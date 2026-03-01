Yanınızdaki esneyince siz de esniyor musunuz? Eğer böyle yapıyorsanız sevinin, her şey yolunda demektir

PSİKOPATİ, NARSİZM VE BULAŞMAYAN ESNEMELER

Peki ya yanınızdaki kişi esnediğinde hiç etkilenmeyen o %30'luk kesim? Baylor Üniversitesi'nde yapılan ve tıp dünyasında büyük ses getiren bir araştırma, bulaşıcı esnemeye karşı bağışık olan kişilerin psikolojik profillerini inceledi. Deneklere, Soğukkanlılık, Machiavellianizm (Manipülatörlük), Narsisizm ve Psikopati testleri uygulandı. Ardından bu kişilere arka arkaya esneyen insanların videoları izletildi. Çıkan sonuç oldukça çarpıcıydı: Empati yeteneği düşük olan, soğukkanlı, bencil ve psikopatik özellikler gösteren kişilerin esneme videolarından neredeyse hiç etkilenmediği görüldü.

Çünkü empati eksikliği, beynin başkalarının duygu durumunu okuyan ayna nöron ağının zayıf çalışması anlamına gelir. Bir psikopat, karşısındakinin yorgunluğunu, acısını veya uyku ihtiyacını içselleştiremez; bu nedenle beyni o durumu kopyalama ihtiyacı duymaz. Elbette esnemeyen herkes psikopat değildir; bazen aşırı yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya otizm spektrum bozukluğu gibi durumlar da bu refleksi engelleyebilir. Ancak genel kural olarak, bulaşıcı esnemeye hızlı tepki veren insanların sosyal becerileri ve şefkat duyguları daha yüksektir.