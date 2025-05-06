Yanlış teşhisle 2 göğsü alındı! 8 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'de 8 yıl önce gittiği özel hastanede kanser teşhisi konulması sonucu yanlış tedavi nedeniyle iki göğsü alınan Çiğdem Kışlalı'nın hukuk mücadelesi sonuçlandı. Kararı gözyaşları içinde anlatan Kışlalı, "Teselli olarak 'En azından kanser olmadığına sevin' demişlerdi. Kararda da 'Haklısın, al sen şu parayı sus' dendi. Tamam sevineyim ama mesleğimden oldum, kadınlığımdan oldum. Maddi manevi bütün ruh halim çöktü" dedi.

Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Kışlalı'ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi.

PATOLOJİ SONUCUNDA DETAYI FARK ETTİ

Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı. Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi.



Hayatı alt üst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

225 BİN TL MADDİ MANEVİ TAZMİNAT VERİLECEK



Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, 28 Kasım 2023'de görülen duruşmada Kışlalı'ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.



Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'nde yeniden duruşma görüldü. Çiğdem Kışlalı ve hastane avukatlarının katıldığı duruşmada 25 bin TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıya verilmesine, manevi tazminat ise 200 bin TL verilmesine karar verildi.



"HAKLISIN, AL SEN ŞU PARAYI, SUS DENDİ"



Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Kışlalı, "8 yıllık süreç benim için 18 yıl gibi sürdü. Bir arpa yol gidemedim. Elimde hakim beyin vermiş olduğu bir karar var, kısmen kabul, kısmen reddine diye. Yine tazminat davası 200 bin lira, maddi tazminat 25 bin lira. Yani, 'Haklısın, al sen şu parayı sus' dendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Şu anda yeniden sağlığıma kavuşmak için bir operasyon geçirsem, 225 bin lirayla ameliyat olamıyorum. Maddi, manevi psikolojim yerlerde. Demek ki adalet bu. Yapılacak hiçbir şey yok. Benimle birlikte 3-5 kişiyi daha görüyorum. Kimisi sakat kalmış, kimisi yeniden ameliyat olmuş. Ben artık, ‘Türkiye'de adalet yerini bulmuyor' mu demeliyim?" dedi.



"AMELİYAT İÇİN BENDEN ONAY ALINMADI"



Memesinde olan küçük bir kitle için hastaneye gittiğini söyleyen Kışlalı, "O kitle için doktora gittiğimde apar topar, ‘Hemen bu kitleyi almamız lazım, bir gün içerisinde de vücudunuzu sarabilir, bir yıl içerisinde de' dendi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 2 doktordu zaten, ben o doktor çetesinin içerisinde o ona pasladı, o ona pasladı derken, bu süreci kendilerine göre 3 aya yaydılar. En son bugün hakime söylediğim tek şey, benden onay aldıklarını söylemişlerdi. Adli tıp raporunun 8. sayfasında benden hiçbir şekilde herhangi bir onay alınmadığı, tespit edildiği yazılı belge var. Ben bunu söylemem rağmen hakim, 3 ay önce verdiği kararı yineledi" şeklinde konuştu.



"EN AZINDAN KANSER OLMADIĞINA SEVİN DEMİŞLERDİ"

Kışlalı, "Sağ kol altı lenf başlarımı da aldılar. Beni sakat bıraktılar. Ben lenf başlarımı alınacağını bilmiyordum. Ben ameliyattan çıktığımda aileme, ‘Lenf başları da temizlendi, hiçbir şey yok' dendi. Teselli olarak ‘En azından kanser olmadığına sevin' demişlerdi. Tamam sevineyim ama ben mesleğimden oldum, kadınlığımdan oldum. Maddi manevi bütün ruh halim çöktü. Adalet nerede. Her mahkeme için Aydın'dan gelip gidiyorum" ifadelerini kullandı.