Yapımcı Muzaffer Yıldırım kimdir neden tutuklandı? Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair güçlü emarelerin bulunduğu tespiti yapıldı. Peki, yapımcı Muzaffer Yıldırım kimdir neden gözaltına alındı?

09.02.2026
09.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair güçlü emarelerin bulunduğu belirlendi.

Bu nedenle, savcılığın talebi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu.

Yapımcı Muzaffer Yıldırım kimdir neden tutuklandı? Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

Muzaffer Yıldırım, 1962 yılında doğdu.

Yapımcı, oyuncu, iş insanı, MARS Entertainment Group’un ortaklarından ve CEO’sudur.

Yıldırım, iş hayatına görev yaptığı Vakko Gym’de başladı, ardından 3 yıl Philip Morris’de, 2000’e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu’nda genel müdürlük görevinde bulundu.

Yapımcı Muzaffer Yıldırım kimdir neden tutuklandı? Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu

2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment’ı kurdu.

Sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile ilgi odağı olan ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2’den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya erişti.

Muzaffer Yıldırım Bebek Otelin sahibidir.

