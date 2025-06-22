Yaralı yunus Bartın'da karaya vurdu!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Bozköy Plajı'nda denize girmek için plajda bulunan vatandaşlar, yaralı bir yunusun karaya vurduğunu fark etti. Denize bırakılan yunusun bir süre sonra telef olduğu belirlendi...

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaralı yunus karaya vurdu. Amasra ilçesinde bulunan Bozköy Plajı'nda yaralı bir yunus karaya vurdu.

Denize girmek için plajda bulunan vatandaşlar tarafından farkedilen yunus, plajdaki cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından plajdan alınarak denize bırakıldı. Yunusun bir süre sonra telef olduğu belirlendi. Yunusun nasıl yaralandığı ise henüz bilinmiyor.