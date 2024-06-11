"Yaren" leyleğin yavru hasreti son buldu: Tedavisinin ardından yuvaya bırakıldı

11 Haziran 2024 13:46 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:01

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan ve göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a 13'üncü yılında da gelen Yaren'in 4 yavrusu oldu.

Yaren ile Nazlı leyleğin yavrularından ikisi yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra ölürken, diğer yavrulardan biri yuvada bitkin halde bulundu.

Bunun üzerine Karacabey Belediyesi ekipleri, yavruyu yuvadan alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaren" leyleğin yavrusunun 30 Mayıs'ta yuvasından alındığını ve bugün itibarıyla yuvaya tekrar bırakıldığını aktardı.

GÖÇ YOLU TAKİP EDİLECEK

Rehabilitasyon merkezinde yapılan tedavi sürecine değinen Çiçek, "Bize geldiğinde yavrumuz da su kaybı minarel kaybı ve enfeksiyon belirtileri göstermişti. Veterinerlerimiz tarafından güçlü bir beslenme ve antibiyotik tedavisi yapıldı" dedi.