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 | Bengül Büyükhan

Yaren Leylek sosyal medyanın gündeminde! Ne zaman gelecek? Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Yaren Leylek 14. yılında da doğa severler tarafından dört gözle bekleniyor. Fakat Yaren'in bu yıl Adem Amca ile daha buluşamaması sosyal medyada endişeye neden oldu.

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Yaren Leylek sosyal medyanın gündeminde! Ne zaman gelecek? Heyecanlı bekleyiş sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:25

Yaren Leylek, Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile yıllardır gündemden düşmüyor. Yaren leyleğin, 14'üncü yılda da gelmesi milyonlarca kişi tarafınan heyecanla bekleniyor. Geçen sene 1 Mart'ta Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan 'Yaren'in bu sene henüz gelmemesi ise sosyal medyada endişeye neden oldu. 'Yaren Leylek'le ilgili gelişmeleri yakından takip eden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE DOLU DOLU BİR 10 GÜN VAR"

Tüydeş, "Yaren’in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart’ta göçten gelmişliği var. Yani her ne kadar telaşlansak da önümüzde dolu dolu bir 10 gün var" ifadelerini kullandı.

Tüydeş "Kameradan da sürekli takip ediyoruz ama kameranın karşısına konması o olduğu anlamına da gelmiyor. İkinci bir yalan haber furyası çıkmasın ama dikkat. Önce kamerada göreceğiz belki ama esas olan kayıkta görmek. Ve son sözü Adem Amca söyleyecek. Bir sene geldiğinde 2 gün kayığa konmadı. O değil sandık ödümüz kopmuştu mesela. Yani emin olmadan bir şey paylaşmadım paylaşmam da." dedi.

"YAREN SÜRPRİZLERİ SEVER"

Hava durumunda hafta sonu rüzgar durumunun elverişli olacağını belirten Tüydeş "Takipteki diğer kuşlar da göç yolculuğunda çok bir mesafe kat etmedi. Ben açıkçası hafta sonu itibariyle bekliyorum. Ama söz konusu Yaren. Sürprizleri sever diye de ekleyeyim. Henüz tarlalarda, çayırlarda büyük leylek sürüleri de görmedik daha! Civar köylere ulaşan leylekler olsa da Eskikaraağaç’tan henüz bir haber yok. Beklemeye devam..." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Yaren leylek
#Yaşam
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