Yargıtay'dan emsal karar! Eşini eve kilitledi, cezayı yedi a

8. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir çiftin arasında gece saatlerinde tartışma çıktı, arbede yaşandı.

Sabah para çekmek ve alışveriş yapmak için evden çıkan eşlerden biri, diğerinin evden ayrılmasına mani olmak için kapıyı üzerine kilitledi.

Evden çıkamayan eş, polisi arayarak durumu anlattı ve yardım istedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkabilen kişi, eşi hakkında şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma sonucu, kapıyı kilitleyerek evden ayrılan eş hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.