TGRT Haber
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Yarım asırdır süren dava yeni nesillere kaldı! 800 kişilik kooperatiften birçok üye hayatını kaybetti

İzmir Urla'da arsa satın alan 800 kişinin 55 yıldır süren tapu mücadelesi devam ediyor! Aldıkları arsalarda rüya gibi manzaraya karşı bir evde oturma hayali kuran 800 kişiden birçok üye hayatını kaybetti. Davalara artık ikinci kuşak üyeler müdahil oldu.

14.11.2025
14.11.2025
Teos Yapı Kooperatifi'nin 800 hissedarı, yıllardır süren tapu iptalleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi için yetkililere seslendi. 1969 yılında Urla'nın Yağcılar Köyü'nden arsa satın alan vatandaşlar, mülkiyet haklarını korumak amacıyla Teos Yapı Kooperatifi'ni kurdu. Ancak aradan geçen yarım asırda, kooperatifin tapuları çeşitli idari ve hukuki gerekçelerle defalarca iptal edildi. Bu süreçte kooperatif üyeleri, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Bugün çoğu 80 yaşın üzerinde olan kooperatif üyeleri, torunlarıyla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'den otobüslerle Urla'ya gelerek duruşmalara katılıyor.

Yarım asırdır süren dava yeni nesillere kaldı! 800 kişilik kooperatiften birçok üye hayatını kaybetti

DAVANIN ÜÇÜNCÜ KUŞAKLARA KALMASINDAN ENDİŞELİLER

Uzun yıllardır devam eden davalar nedeniyle birçok üye hayatını kaybederken, davalara ikinci kuşak üyeler müdahil oldu. Üyeler, davanın üçüncü hatta dördüncü kuşaklara kalmasından kaygı duyarak yarım asırlık mülkiyet sorununa artık kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Yarım asırdır süren dava yeni nesillere kaldı! 800 kişilik kooperatiften birçok üye hayatını kaybetti

55 YILLIK TAPU SORUNU

1969 yılında arsa tapusuyla yaklaşık 860 dönümlük araziyi satın aldıklarını kaydeden Urla Teos Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Göksel, "Bu arazi, 1933 yılından itibaren üç kez tarla tapusuyla sahiplerine devredilmiş, son olarak ise 1969 yılında bize imarlı ve arsa tapulu olarak satılmış. Tapularımızı aldıktan sonra arazimizde altyapı çalışmalarına başladık; o yıllarda açılan yollar bugün dahi görülebilmektedir. Aynı yıl, bizimle birlikte aynı şahıstan arazi satın alan başka kişiler de oldu. Kooperatifimizin hemen arkasındaki bölgede, bize ait olmayan ancak aynı satıcıdan arazi alan şahıslar tarafından yaklaşık 200 adet villa inşa edildi ve bu yapılar halen sorunsuz bir şekilde kullanılmakta. Buna rağmen, bizim arazimizin orman sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir dava açıldı ve bu süreç hala devam etmektedir." dedi.

Yarım asırdır süren dava yeni nesillere kaldı! 800 kişilik kooperatiften birçok üye hayatını kaybetti

TAPULARI ALDIKLARINDA 30'LU 40'LI YAŞLARDAYDILAR

Arazileri ilk satın alan üyelerin tapularını aldıklarında 30'lu ve 40'lı yaşlarda olduğunu kaydeden Göksel, "40 yaşında alan üyelerimizin neredeyse tamamı 90'lı yaşlarına gelip vefat etti, 30 yaşında alanlar ise bugün 82-83 yaşlarında. Ne yazık ki bu kişiler, adaletin tecelli ettiğini görüp tapularına kavuşamadan hayatlarını kaybetti. Bu süreç 55 yıldır sürmekte olup, son 45 yıldır davalar devam etmektedir. Artık ikinci ve üçüncü kuşaklar bu davaya dahil olmuş durumda. Arazimizin orman vasfında olmadığına dair çeşitli üniversitelerden alınmış bilimsel raporlar ve ölçümler mevcut. Tüm bu bilimsel kanıtlara rağmen dava henüz sonuçlanmadı. Türk adaletine ve yargısına olan güvenimiz tam; adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyor, 1969 yılından bu yana süregelen mağduriyetimizin sona ermesini ve haklarımıza kavuşmayı büyük bir sabırla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır süren dava yeni nesillere kaldı! 800 kişilik kooperatiften birçok üye hayatını kaybetti

"İMARLI ARSA OLARAK ALDIM SONRA 'BURASI ORMAN' DEDİLER"

1969 yılında bir parsel satın aldığını aktaran Urla Teos Yapı Kooperatifi üyesi Gürsel Hancı, "Bu yeri alırken devlet bana arsa tapusu verdi; arazi değil, orman değil, hiçbir şey değildi. Sadece imarlı arsa olarak tapusunu aldım. Tapum bu şekilde elimde bulunuyor. Ancak daha sonra "burası orman" denilerek müdahale edildi ve o günden bugüne kadar bu durumla mücadele ediyoruz. Buranın orman olmadığını kanıtlayan bütün belgeleri ve gerekli evrakları temin edip mahkemeye sunduk, fakat yaklaşık elli yıldır bir sonuç alamadık. Mahkemelerde ‘Adalet mülkün temelidir' yazar; biz de mülkümüz için adaletin bir an önce tesis edilmesini talep ediyoruz." diye ekledi.

