23 Nisan 2026, Perşembe gününe rastlıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun yoğun şekilde yaşandığı 2026 yılında, resmi tatil kapsamında bulunan bu özel günde kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalıyken hizmet sektörünün önemli unsurlarından alışveriş merkezlerinde herhangi bir sınırlama uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan’da AVM’ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta hizmete başlıyor?

HABERİN ÖZETİ Yarın AVM’ler açık olacak mı? 23 Nisan AVM çalışma saatleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusudur. 23 Nisan 2026 Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bu özel gün resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacaktır. Alışveriş merkezleri (AVM'ler) 23 Nisan 2026 Perşembe günü tam zamanlı hizmet sunmaya devam edecektir. AVM'ler genellikle 10.00 - 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterir. Bazı özel sektör işletmeleri 23 Nisan'da faaliyetini sürdürürken, bazıları idari izin verebilir.

23 NİSAN 2026 AVM’LER KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alır. Ancak resmi tatillerde yalnızca kamu kurumları ve eğitim kuruluşları kapalı olur. Özel sektörün önemli bölümünü oluşturan alışveriş merkezleri (AVM’ler), 23 Nisan 2026 Perşembe günü tam zamanlı hizmet sunmayı sürdürecektir. AVM’ler çoğunlukla 10.00 - 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterir; ancak bazı merkezlerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

23 NİSAN’DA NERELER KAPALI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil statüsündedir. Bu sebeple 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise uygulama değişkenlik gösterebilir. Bazı özel sektör işletmeleri 23 Nisan’da faaliyetini sürdürürken, bazıları çalışanlarına idari izin verebilmektedir.