Yarın borsa kapalı mı açık mı? 19 Mart arefe günü Borsa İstanbul çalışma durumu

Bayram süresince borsa açık mı, kapalı mı sorusu, işlemleri anlık takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda borsanın çalışma saatleri, BIST (Borsa İstanbul) işlem takvimi doğrultusunda belirlendi. Genel uygulamaya göre Borsa, resmi tatil günlerinde faaliyet göstermiyor. 19 Mart Perşembe gününün arefeye denk gelmesi nedeniyle yatırımcılar, hem arefe günü hem de idari izin kapsamında bugünlerde işlem yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayram döneminde özel bankalarla aynı statüde yer alacak. Bayram tatili kapsamında kamu kurumları için cuma gününün resmi tatil sayılması nedeniyle BİST, özel bankaların tatil takvimini esas alacak. Bu süreçte özel bankalarla aynı kategoride bulunan Borsa İstanbul, aynı saat aralığında faaliyetini sürdürecek. Borsa İstanbul, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00’e kadar işlem yapmaya devam edecek.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Bir ülkede fon talebinde bulunanlarla fon arz edenler arasındaki akışı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan finansal araçlar ve bu ilişkileri belirleyen hukuki ile idari kuralların tamamına mali piyasa adı verilir. Mali piyasalar temel olarak para piyasası ve sermaye piyasasından oluşur. Bu çerçevede sermaye piyasası kurumları arasında yer alan menkul kıymet borsalarının başlıca işlevleri; yatırımcılar arasında etkin risk dağılımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen verilerin merkezi biçimde toplanarak şeffaf şekilde yatırımcılara aktarılması ve sermayenin geniş kitlelere yayılmasına katkı sunmak şeklinde özetlenebilir.

20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde, Cuma-Cumartesi-Pazar günlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

Borsa İstanbul, 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.