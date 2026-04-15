Yarın grev var mı öğretmenler 16 Nisan grev yapacak mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yarın grev var mı sorusu, eğitim camiasının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki saldırının ardından Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen sendikaları, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması talebiyle 15 Nisan Çarşamba günü için iş bırakma kararı almıştı. Ancak öğretmenler meydanlarda şiddeti protesto ederken, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşel Çalık Ortaokulu binasından silah sesleri duyuldu. Peki, yarın okullarda iş bırakma eylemi olacak mı? Öğretmenler ertesi gün greve katılacak mı?
Okullarda artış gösteren şiddet vakaları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları grev kararı aldı.
Okullar henüz resmî olarak tatil ilan edilmemiş olsa da sendika üyesi öğretmenlerin önemli bir bölümünün derse girmeyecek olması nedeniyle velilerin ve öğrencilerin derslerin yapılıp yapılmayacağı konusunda okul idarelerinden bilgi almaları tavsiye ediliyor.
Öte yandan sendikaların grev süresine ilişkin kararları şu şekilde sıralandı;
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görevden uzaklaştırıldığı okula av tüfeğiyle giderek rastgele ateş açan saldırgan 16 kişiyi yaraladı.
Zanlı, yakalanacağını fark edince intihar etti. Bir gün arayla Kahramanmaraş’ta ikinci bir saldırı meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda 20 kişi yaralanırken 4 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırganın olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.