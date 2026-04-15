Yarın grev var mı sorusu, eğitim camiasının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki saldırının ardından Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen sendikaları, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması talebiyle 15 Nisan Çarşamba günü için iş bırakma kararı almıştı. Ancak öğretmenler meydanlarda şiddeti protesto ederken, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşel Çalık Ortaokulu binasından silah sesleri duyuldu. Peki, yarın okullarda iş bırakma eylemi olacak mı? Öğretmenler ertesi gün greve katılacak mı?

HABERİN ÖZETİ Yarın grev var mı öğretmenler 16 Nisan grev yapacak mı? Türkiye'deki okullarda artan şiddet olayları ve öğretmen güvenliği endişeleri nedeniyle bazı eğitim sendikaları iş bırakma eylemi kararı almıştır. Şanlıurfa Siverek'te bir okulda yaşanan saldırı sonrası Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen sendikaları okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması talebiyle 15 Nisan Çarşamba günü için iş bırakma kararı almıştır. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda da silah sesleri duyulmuş ve saldırı sonucu 20 kişi yaralanmış, 4 kişi yaşamını yitirmiştir. Çok sayıda eğitim sendikası, artış gösteren şiddet vakaları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle grev kararı almıştır. Sendikaların grev süreleri farklılık göstermektedir: Eğitim Bir-Sen 1 gün, Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen hafta sonuna kadar, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Mil Maarif-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen ise Cuma gününe kadar grevde olacaklardır. Okullar resmî olarak tatil ilan edilmemiş olsa da, sendika üyesi öğretmenlerin derslere girmeyecek olması nedeniyle velilerin okul idarelerinden bilgi alması tavsiye edilmektedir.

YARIN OKULLARDA GREV VAR MI?

Okullarda artış gösteren şiddet vakaları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları grev kararı aldı.

Okullar henüz resmî olarak tatil ilan edilmemiş olsa da sendika üyesi öğretmenlerin önemli bir bölümünün derse girmeyecek olması nedeniyle velilerin ve öğrencilerin derslerin yapılıp yapılmayacağı konusunda okul idarelerinden bilgi almaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan sendikaların grev süresine ilişkin kararları şu şekilde sıralandı;

Eğitim Bir-Sen: 1 Gün (Türkiye Genelinde)

Eğitim Sen: Hafta sonuna kadar (Türkiye Genelinde)

Türk Eğitim-Sen: Hafta sonuna kadar (Ülke Genelinde)

Eğitim-İş: Hafta sonuna kadar (Ülke Genelinde)

Hürriyetçi Eğitim-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Genelinde)

Eğitim Gücü Sen: Hafta sonuna kadar (Ülke Genelinde)

Mil Maarif-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Genelinde)

Anadolu Eğitim-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Genelinde)

OKULLAR NEDEN TATİL?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görevden uzaklaştırıldığı okula av tüfeğiyle giderek rastgele ateş açan saldırgan 16 kişiyi yaraladı.

Zanlı, yakalanacağını fark edince intihar etti. Bir gün arayla Kahramanmaraş’ta ikinci bir saldırı meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda 20 kişi yaralanırken 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganın olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.