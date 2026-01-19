İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 19 Ocak İstanbul trafik durumu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan bildiriye göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü bazı yollar İstanbul'da trafiğe kapatılacak.

Düzenlenecek bir anma etkinlikleri dolayısıyla yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da yarın yollar kapalı mı?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlenmiş durumda.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergâh olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri tespit edildi.