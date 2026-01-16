Menü Kapat
10°
Yaşam
Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

Hafta sonu kar yağacak mı, hangi illerde yağacak sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışları hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde etkisini artıracak. Birçok büyükşehirde yarın itibarıyla kar yağışları yaşanacak. Vatandaşlar tarafından yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak sorularının cevapları merak ediliyor. 17 Ocak Cuamrtesi kar yağacak olan iller MGM tarafından açıklandı. Peki Ankara, İstanbul, Konya, Sivas, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta yarın kar yağacak mı? İşte MGM tarafından paylaşılan 17 Ocak Cumartesi Türkiye geneli hava durumu tahmin raporu...

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu
, , Konya, Sivas, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta yarın yağacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre hafta ortasında genelinde etkisini kaybeden kar yağışları, hafta sonu itibarıyla tekrardan geri geliyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'da yer alan birçok ilimizde hafta sonu kar yağışı görülecek. Vatandaşlar tarafından yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

YARIN KAR YAĞACAK MI 17 OCAK CUMARTESİ?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre yarın kar yağışları etkisini artırarak devam edecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi'nin tamamında kar yağışları görülecek. İç Anadolu Bölgesi'nin de neredeyse tamamında görülecek olan kar yağışları, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Marmara Bölgesi'nde havanın yağmurlu ve bulutlu olması beklenirken, Ege Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu olacak.

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK 17 OCAK?

MGM'nin tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Ocak Cumartesi günü kar yağışının gerçekleşeceği iller şöyle:

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

ANKARA'DA YARIN KAR YAĞACAK MI 17 OCAK?

Ankara'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren Ankara'da başlayacak olan kar yağışı 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının -5 ila -1 derece arasında seyretmesi bekleniyor. MGM tarafından Ankara için paylaşılan 5 günlük tahmin raporu şöyle:

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM tarafından yapılan tahminlere göre İstanbu'da kar yağışı 18 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde olacak olan 19 Ocak Pazartesi günü de devam edecek. 20 Ocak Salı gününden itibaren ise kar yağışı sona erecek ve yağmur görülecek.

Yarın kar yağacak mı, hangi illerde yağacak? 17 Ocak Cumartesi Ankara, İstanbul kar yağışı durumu

KONYA, SİVAS, VAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ'TA KAR YAĞACAK MI?

Konya, Sivas, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta 17 Ocak 2026 Perşembe gününün kar yağışlı olması bekleniyor. 6 ilimizde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışları akşam saatlerine kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarında da düşüş gözlemlenecek.

