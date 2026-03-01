Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi? 2 Mart kar yağışı olan iller MGM tarafından açıklandı

Okullar 2 Mart tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerimizde 2 Mart 2026 Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı hakkında ise öğrencilerin gözü valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte 2 Mart hava durumu tahmin raporu...

Yarın okullar tatil mi? 2 Mart kar yağışı olan iller MGM tarafından açıklandı
Yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz cuma günü birçok ilde hava koşullarına bağlı olarak öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Hafta sonunun ardından ise öğrenciler tekrardan okula gitmeye hazırlanıyor. Öğrenciler tarafından 2 Mart 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı. Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre 4 ilimizde gerçekleşecek. Öğrenciler tarafından yarın okullar tatil mi, hangi illerde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarın okullar tatil mi? 2 Mart kar yağışı olan iller MGM tarafından açıklandı

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 MART?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerimizde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışları nedeniyle valilikler tarafından henüz okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemeler neticesinde okulların tatil olup olmayacağına karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde ise 2 Mart 2026 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime devam edilecek.

Yarın okullar tatil mi? 2 Mart kar yağışı olan iller MGM tarafından açıklandı

AĞRI, IĞDIR, KARS, ARDAHAN HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU 2 MART 2026

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Iğdır'da kar yağışı bugün akşam saat 18.00 civarında başlayacak. 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar kar yağışının devam edeceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde -1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor.

Kars'ta ise devam eden kar yağışı 1 Mart Pazar gününü 2 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00'e kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde -13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi? 2 Mart kar yağışı olan iller MGM tarafından açıklandı

Ağrı'da ise kar yağışı gece yarısı itibarıyla başlayacak ve sabah saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıklarının -11 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ardahan'da devam eden kar yağışı ise 2 Mart Pazartesi günü sabah saat 06.00'ya kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde -9 dereceyi görmesi bekleniyor.

#Eğitim
#meteoroloji
#kar yağışı
#Okul Tatili
#2 Mart Tatil Mi
#Yaşam
