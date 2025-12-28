Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Son dakika il il valilik açıklamaları

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 5 ilde okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Öğrenciler ve veliler tarafından 29 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildiği merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamalarını sizler için derledik...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, SON DAKİKA 29 ARALIK

Yarın 7 ilde okullarda eğitim öğretime kar engeli geldi. Valilikler tarafından açıklanan bilgilere göre yuyrt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Zonguldak, Karabük, Van, Bolu ve Düzce'de eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamalarında öğrencilerin yanı sıra kreş ve anadoluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, negelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kastamonu'nun Küre ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

29 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü açıklanan bilgilere göre Zonguldak, Karabük, Van, Bolu ve Düzce genelinde anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu'nun ise sadece Küre ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Son dakika yapılan açıklamalara göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalar ise şöyle:

ZONGULDAK VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

VAN VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

BOLU VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

DÜZCE VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

KARABÜK VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

KASTAMONU KÜRE KAYMAKAMLIĞI KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMLIĞI KAR TATİLİ AÇIKLAMASI