Yarın okullar tatil mi 6 Ocak? Hakkari, Bitlis, Muş, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Kastamonu’da kar tatili durumu

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Hakkari, Bitlis, Muş, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Kastamonu’da kar yağışı devam ederken yarın okullarda tatil durumu da inceleniyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken yarın okulların tatil durumu da gündeme geldi. Gümüşhane, Giresun ve Kastamonu'da kar yağışı devam ederken şu an için yarın okullar tatil açıklaması gelmedi. Okulların tatil olma durumu akşam saatlerinde netleşecek.
Ülkemizin birçok ilinde etkili olan kar yağışı sonrasında birçok ilçede okullar tatil edildi. Okullarda kar tatili kararları sonrasında ise gözler yarın için çıkacak olan karara çevrildi. Şu an için yapılan açıklamalara göre yarın okulların tatil durumu netleşmedi.