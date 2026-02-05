Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendiren ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri üçüncü yılında da unutulmadı. Birçok ilimizde 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin yıldönümünde her yıl olduğu gibi bu yılda anma ve mezarlık ziyaretleri programı düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda bazı illerde okullar 6 Şubat tarihinde tatil edilmişti. Öğrenciler tarafından yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde valilikler tarafından yapılan açıklamaya göre 6 ilimizde okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye illerimizde 6 Şubat 2026 Cuma günü depremin 3. yıl dönümü nedeniyle okullarda ders işlenmeyecek. Mezalık ziyaretleri ve anma programları gerçekleştirilecek.

HANGİ İLELRDE YARIN OKULLAR TATİL 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye illerimizde okullar tatil edildi. Geçtiğimiz yıllarda da anma ve mezalık ziyaretleri kapsamında 6 Şubat tarihinde okullar bu illerimizde tatil edilmişti. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Gaziantep Valiliği

6 Şubat 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime İlimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kahramanmaraş Valiliği

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Osmaniye Valiliği

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hatay Valiliği

"Asırların Felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin 3. Yıl dönümü münasebetiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 2026/04 Nolu Kararı ile ilimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime (1) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personellerinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Malatya Valiliği

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin 3. yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilmiz genelinde 1 gün süre ile arar verilmiştir.

Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır. Kmauoyuna saygıyla duyurulur."