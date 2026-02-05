Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

6 Şubat Cuma okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorularının cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde etkili olan depremlerin üzerinden tam 3 yıl geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde geçtiğimiz yıl okullar tatil edilmişti. 2026 yılında da okulların tatil edilip edilmeyeceği belli oldu. Peki yarın okullar tatil mi? 6 Şubat hangi illerde okulların tatil olduğu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:06

Yarın mi, hangi illerde tatil soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendiren ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri üçüncü yılında da unutulmadı. Birçok ilimizde 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin yıldönümünde her yıl olduğu gibi bu yılda anma ve mezarlık ziyaretleri programı düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda bazı illerde okullar 6 Şubat tarihinde tatil edilmişti. Öğrenciler tarafından yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde valilikler tarafından yapılan açıklamaya göre 6 ilimizde okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye illerimizde 6 Şubat 2026 Cuma günü depremin 3. yıl dönümü nedeniyle okullarda ders işlenmeyecek. Mezalık ziyaretleri ve anma programları gerçekleştirilecek.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

HANGİ İLELRDE YARIN OKULLAR TATİL 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye illerimizde okullar tatil edildi. Geçtiğimiz yıllarda da anma ve mezalık ziyaretleri kapsamında 6 Şubat tarihinde okullar bu illerimizde tatil edilmişti. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Gaziantep Valiliği

6 Şubat 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime İlimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Kahramanmaraş Valiliği

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Osmaniye Valiliği

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Hatay Valiliği

"Asırların Felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin 3. Yıl dönümü münasebetiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 2026/04 Nolu Kararı ile ilimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime (1) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personellerinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma okulların hangi illerde tatil olduğu açıklandı

Malatya Valiliği

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin 3. yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilmiz genelinde 1 gün süre ile arar verilmiştir.

Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır. Kmauoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#okullar tatil
#6 Şubat Tatil
#Deprem Yıl Dönümü
#Iller Bazında Tatil
#Anma Etkinlikleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.