TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Yarın okullar tatil mi? 9 Mart Ordu kart tatili kararı

Yarın okullar tatil mi, 9 Mart 2026 son dakika valilik duyuruları ile veli ve öğrenciler tarafından yakından izleniyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Ordu, Van, Şırnak ve Hakkari’de yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Ordu’da etkisini artıran yoğun kar ve buzlanma sonrası valilikten açıklama geldi. Van, Şırnak ve Hakkari’de de 9 Mart için kar tatili beklentisi güç kazandı. İl valilikleri ve kaymakamlıklar, eğitime ara verilen illeri sosyal medya hesapları ile resmi internet siteleri üzerinden kamuoyuna bildiriyor.

Yarın okullar tatil mi? 9 Mart Ordu kart tatili kararı
Haber Merkezi
08.03.2026
08.03.2026
Ordu, Van, Şırnak ve Hakkari’de okullar tatil edildi mi, yarın (9 Mart) eğitim var mı sorusu kar yağışıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ikazlarının ardından Ordu’da kar yağışı etkisini gösterdi. Ordu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kentin iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda meydana gelen buzlanma sebebiyle Gürgentepe ilçesinin genelinde, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi. Öte yandan diğer illerde de dikkatler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Yarın okullar tatil mi? 9 Mart Ordu kart tatili kararı

9 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu’nun bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Ordu Valiliği’nin yaptığı açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın için ara verildiği belirtildi. Duyuruda, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi. Ordu haricindeki diğer illerden ise şu ana kadar kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi? 9 Mart Ordu kart tatili kararı

9 MART HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın çok bulutlu olacağı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunuyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

#Ordu Kar Tatili
#9 Mart Okullar Tatil Mi
#Van Hava Durumu
#Şırnak Eğitim
#Hakkari Kar Yağışı
#Yaşam
TGRT Haber
