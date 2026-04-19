Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul baskınları sonrasında eğitim dünyasından ardı ardına grev duyuruları gelmişti. Şanlıurfa Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleşen saldırıda 16 şahıs yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan taarruzda ise 1'i eğitmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı hadiselerin ardından, yetkililer mekteplerde emniyet tedbirlerini yükseltmeye başladı. Peki, 20 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi?

HABERİN ÖZETİ Yarın okullar tatil mi ders işlenecek mi? 20 Nisan Pazartesi İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş tatil haberleri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul baskınları sonrası alınan emniyet tedbirleri ve okulların tatil durumu hakkında bilgi verilmektedir. Şanlıurfa'daki saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer okullarda emniyet tedbirlerini artırmaya başladı. 20 Nisan Pazartesi günü için İstanbul, Ankara ve İzmir Valilikleri'nden tatil duyurusu gelmedi. Öğretmenlerin grevi büyük ölçüde sona erdi ve Pazartesi günü derslerin işlenmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okul giriş-çıkış denetimleri ve şiddete karşı kanuni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

20 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Nisan Perşembe ile 17 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş ilinde okullar tatil ilan edilmişti. 20 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi bir beyan gelmedi. Büyükşehirlerde bulunan öğrenci mevcudu sebebiyle valilik duyuruları hayati ehemmiyet arz ediyor. Şimdiye dek İstanbul, Ankara ve İzmir Valilikleri tarafından 20 Nisan Pazartesi gününün tatil kılındığına yönelik bir bildiri yapılmadı. Okullarda emniyet önlemlerinin artırılmasına ilişkin tamim tüm şehirlere iletildi; bu doğrultuda eğitim süreci sürerken kontrollerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLERİN GREVİ SONA ERDİ Mİ?

Sendikaların, çalışma arkadaşlarına karşı uygulanan şiddeti protesto etmek gayesiyle başlattığı iş bırakma hareketleri büyük ölçüde geçen hafta içi sona erdi. 20 Nisan Pazartesi günü itibarıyla eğitmenlerin mühim kısmının sınıflarda bulunması bekleniyor. Sendikalardan yeni bir eylem daveti gelmedikçe, eğitime devam edileceği ifade ediliyor. Şanlıurfa Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde cereyan eden üzücü olayların yinelenmemesi adına Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Okul giriş-çıkış denetimleri, uzman güvenlik kadrosu temini ve şiddete karşı kanuni düzenlemeler gündemin ön sırasında yer alıyor. Yarın sabah vaktinden itibaren pek çok okulda emniyet protokollerinin güncellenmiş biçimde uygulanacağı öngörülüyor.