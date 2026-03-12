Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 13 Mart ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre her dönem bir tane ara tatil uygulanıyor. Bu kapsamda 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 1 hafta boyunca tatil yapacaklar. Öğrenciler tarafından ise yarın okulların tatil olup olmadığı veya yarım gün mü olduğu araştırılmaya başlandı.

13 MART OKULLAR TATİL Mİ 2026?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 13 Mart 2026 Cuma günü eğitim öğretime planlandığı şekilde devam edilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler işlenmeye devam edecek ve yarım gün olmayacak. Öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma gününün ardından ise hafta sonu ve ara tatile girecekler. Bu kapsamda 23 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar öğrenciler tatil yapacaklar. Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatile denk geldiği için aileler ve öğrenciler için ekstra bir önem arz ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarın ders işlenmeye devam edecek. 13 Mart 2026 Cuma gününün ardından ise öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük ara tatile girecekler. 23 Mart 2026 Pazartesi günü ise okullarda dersler tekrardan işlenmeye başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.