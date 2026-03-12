Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 13 Mart ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

13 Mart okullar tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimine göre 2. dönem ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler ara tatil kapsamında hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün boyunca tatil yapacaklar. Öğrenciler tarafından yarın okulların tatil olup olmadığı veya yarım gün mü olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 13 Mart ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim durumu...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 12:41

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre her dönem bir tane uygulanıyor. Bu kapsamda 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 1 hafta boyunca tatil yapacaklar. Öğrenciler tarafından ise yarın okulların tatil olup olmadığı veya yarım gün mü olduğu araştırılmaya başlandı.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 13 Mart ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

13 MART OKULLAR TATİL Mİ 2026?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 13 Mart 2026 Cuma günü eğitim öğretime planlandığı şekilde devam edilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler işlenmeye devam edecek ve yarım gün olmayacak. Öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma gününün ardından ise hafta sonu ve ara tatile girecekler. Bu kapsamda 23 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar öğrenciler tatil yapacaklar. Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatile denk geldiği için aileler ve öğrenciler için ekstra bir önem arz ediyor.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 13 Mart ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarın ders işlenmeye devam edecek. 13 Mart 2026 Cuma gününün ardından ise öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük ara tatile girecekler. 23 Mart 2026 Pazartesi günü ise okullarda dersler tekrardan işlenmeye başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

#meb
#ara tatil
#Okul Tatili
#Ders Programı
#2026 Eğitim Takvimi
#Yaşam
