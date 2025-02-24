Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 712 milyon TL'lik işlem yapmışlar!

Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Binlerce banka hesabını tek tek inceleyen polis ekipleri, çetenin 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığını tespit etti. Operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis siteleri kurarak milyonlarca liralık işlem yapan çete, Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen şafak operasyonuyla çökertildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı.

712 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Polis şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13'ü tutuklandı. 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.