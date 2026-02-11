Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

Şubat 11, 2026 17:29
1
İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda paylaştığı verilerle deyim yerindeyse İstanbul’un suç dosyasını kamuoyu ile paylaştı. Halkın bilgisine açılan verilerde en çok su kaydının yapıldığı karakollara dair detaylar yer aldı. Böylelikle de İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler ortaya çıkmış oldu.

2
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu ilçeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Listede geçmişten bugüne adı birçok olayla duyulan ilçeler ilk sıralara yerleşirken, “Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli?” sorusu da doğal olarak cevabını bulmuş oldu.

3
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

İŞTE İSTANBUL'DA EN FAZLA SUÇ İŞLENEN İLÇELER

30)  ​FATİH

Toplam suç sayısı 1.849 adet

4
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

29)  KAĞITHANE

Toplam suç sayısı 1.867 adet

5
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

28)  SANCAKTEPE

Toplam suç sayısı 1.905 adet

6
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

27)  BAKIRKÖY

Toplam suç sayısı 1.930 adet

7
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

26)  GÜNGÖREN

Toplam suç sayısı 1.970 adet

8
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

25)  BAYRAMPAŞA

Toplam suç sayısı 1.994 adet

9
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

24)  MALTEPE

Toplam suç sayısı 2.041 adet

10
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

23)  SİLİVRİ

Toplam suç sayısı 2.155 adet

11
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

22)  TUZLA

Toplam suç sayısı 2.241 adet

12
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

21)  BEŞİKTAŞ

Toplam suç sayısı 2.273 adet

13
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

20)  EYÜPSULTAN

Toplam suç sayısı 2.581 adet

14
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

 19)  ZEYTİNBURNU

Toplam suç sayısı 3.075 adet

15
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

18)  BÜYÜKÇEKMECE

Toplam suç sayısı 3.174 adet

16
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

17)  ÜMRANİYE

Toplam suç sayısı 3.760 adet

17
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

16)  BAĞCILAR

Toplam suç sayısı 3.874 adet

18
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

15)  ŞİŞLİ

Toplam suç sayısı 4.017 adet

19
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

14)  ATAŞEHİR

Toplam suç sayısı 4.126 adet

20
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

13)  ESENLER

Toplam suç sayısı 4.136 adet

21
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

12)  BEYOĞLU

Toplam suç sayısı 4.289 adet

22
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

11)  BAHÇELİEVLER

Toplam suç sayısı 4.369 adet

23
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

10)  KARTAL

Toplam suç sayısı 4.533 adet

24
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

9)  BEYLİKDÜZÜ

Toplam suç sayısı 4.574 adet

25
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

8)  AVCILAR

Toplam suç sayısı 4.838 adet

26
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

7)  SULTANGAZİ

Toplam suç sayısı 5.065 adet

27
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

6)  KÜÇÜKÇEKMECE

Toplam suç sayısı 5.305 adet

28
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

5)  ARNAVUTKÖY

Toplam suç sayısı 6.002 adet

29
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

4)  KADIKÖY

Toplam suç sayısı 6.422 adet

30
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

3)  GAZİOSMANPAŞA

Toplam suç sayısı 7.926 adet

31
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

2)  PENDİK

Toplam suç sayısı 8.005 adet

32
Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

2)  ESENYURT

Toplam suç sayısı 12.566 adet

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.