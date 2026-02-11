Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

Kategoriler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda paylaştığı verilerle deyim yerindeyse İstanbul’un suç dosyasını kamuoyu ile paylaştı. Halkın bilgisine açılan verilerde en çok su kaydının yapıldığı karakollara dair detaylar yer aldı. Böylelikle de İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler ortaya çıkmış oldu.
İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu ilçeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Listede geçmişten bugüne adı birçok olayla duyulan ilçeler ilk sıralara yerleşirken, “Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli?” sorusu da doğal olarak cevabını bulmuş oldu.
30) FATİH
Toplam suç sayısı 1.849 adet
29) KAĞITHANE
Toplam suç sayısı 1.867 adet
28) SANCAKTEPE
Toplam suç sayısı 1.905 adet
27) BAKIRKÖY
Toplam suç sayısı 1.930 adet
26) GÜNGÖREN
Toplam suç sayısı 1.970 adet
25) BAYRAMPAŞA
Toplam suç sayısı 1.994 adet
24) MALTEPE
Toplam suç sayısı 2.041 adet
23) SİLİVRİ
Toplam suç sayısı 2.155 adet
22) TUZLA
Toplam suç sayısı 2.241 adet
21) BEŞİKTAŞ
Toplam suç sayısı 2.273 adet
20) EYÜPSULTAN
Toplam suç sayısı 2.581 adet
19) ZEYTİNBURNU
Toplam suç sayısı 3.075 adet
18) BÜYÜKÇEKMECE
Toplam suç sayısı 3.174 adet
17) ÜMRANİYE
Toplam suç sayısı 3.760 adet
16) BAĞCILAR
Toplam suç sayısı 3.874 adet
15) ŞİŞLİ
Toplam suç sayısı 4.017 adet
14) ATAŞEHİR
Toplam suç sayısı 4.126 adet
13) ESENLER
Toplam suç sayısı 4.136 adet
12) BEYOĞLU
Toplam suç sayısı 4.289 adet
11) BAHÇELİEVLER
Toplam suç sayısı 4.369 adet
10) KARTAL
Toplam suç sayısı 4.533 adet
9) BEYLİKDÜZÜ
Toplam suç sayısı 4.574 adet
8) AVCILAR
Toplam suç sayısı 4.838 adet
7) SULTANGAZİ
Toplam suç sayısı 5.065 adet
6) KÜÇÜKÇEKMECE
Toplam suç sayısı 5.305 adet
5) ARNAVUTKÖY
Toplam suç sayısı 6.002 adet
4) KADIKÖY
Toplam suç sayısı 6.422 adet
3) GAZİOSMANPAŞA
Toplam suç sayısı 7.926 adet
2) PENDİK
Toplam suç sayısı 8.005 adet
2) ESENYURT
Toplam suç sayısı 12.566 adet