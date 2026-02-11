Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli? İşte İstanbul’da en fazla suç işlenen ilçeler

İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu ilçeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Listede geçmişten bugüne adı birçok olayla duyulan ilçeler ilk sıralara yerleşirken, “Yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli?” sorusu da doğal olarak cevabını bulmuş oldu.