Yaşamın başlangıcı 10 bin yıl öncesine dayanıyor! İşte Türkiye’nin en eski 10 şehri

Türkiye’nin hemen her bölgesi köklü bir tarihe sahip. Binlerce yıl öncesinde yaşayan medeniyetler, kurdukları yaşam alanlarında kendi kültürlerini sürdürürken, yapılan çalışmalar bazı şehirlerin varlığını günümüze kadar devam ettirdiği gösterdi. Bu kapsamda bazı bölgelerde yaşamın başlangıcının 10 bin yıl öncesine kadar dayandığı tespit edildi. İşte Türkiye’nin en eski 10 şehri…
Bazı şehirlerde adımınızı attığınız yerde, elinizi aldığını taşta bir tarih yatıyor. Çünkü bu şehirlerde yaşamın başlangıcı binlerce yıl öncesine dayanıyor. İşte tarihe yön veren ve her yeni çalışmayla başka bir özelliği gün yüzüne çıkan Türkiye’nin en eski 10 şehri…
ŞANLIURFA
Yaklaşık 11–12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Şanlıurfa’da, özellikle Göbeklitepe, insanlık tarihini değiştiren bir arkeolojik alan.
KONYA
Çatalhöyük sayesinde 9 bin yıl öncesine uzanan yerleşim izleri bulunur.
GAZİANTEP
Hititlerden Osmanlı'ya kadar kesintisiz yerleşim görmüş çok eski bir şehir.
DİYARBAKIR
Tarihi 7–8 bin yıl öncesine kadar giden Diyarbakır; surları ve Amida kentiyle bilinir.
HATAY
Antik Antakya kenti MÖ 300'lere dayanıyor. Hatay’ın Roma döneminde dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğu biliniyor.
İZMİR
Antik Smyrna yerleşimi MÖ 3000'lere kadar uzanıyor.
İSTANBUL
Tarihi MÖ 660 civarında Byzantion'a kadar giden İstanbul’da daha eski yerleşim izleri de vardır.
BURSA
Bursa, Bitinya dönemine kadar uzanan antik bir yerleşim yeri.
ANTALYA
Antik Attaleia olarak MÖ 2. yüzyılda kurulan Antalya, çevresinde çok daha eski yerleşimlere sahip.
KAYSERİ
Antik Caesarea; yakınındaki Kültepe ile 4 bin yıllık ticaret merkezi.