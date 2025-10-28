Yaşlı adam kafeye alınmadı diye dehşet saçtı! Saldırı anı kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında alkollü olduğu ileri sürülen 63 yaşındaki M .M. isimli şahıs, sokak üzerindeki bir işletmeye girerek alkollü içecek istedi. İşletme sahiplerinin alkol satışı yapmadıklarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.M., yanında bulunan tabancayla çevreye ateş açtı.

4 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Kurşunların isabet etmesi sonucu 43 yaşındaki Aşır O. ve 67 yaşındaki Mehmet Şahin Ç. baş kısmından sıyrık, Ayhan A. 42 yaşındaki sağ bacak diz üstünden ve 30 yaşındaki Serkan A. ise omuzundan yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar korku içinde kaçıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sırasında çevredeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheli M.M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Uludağ yolu Yiğit Ali Mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.