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 | Bengül Büyükhan

Yaşlı çiftten kahreden haber! Yangın faciasından feci şekilde can verdiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Yaşlı çiftin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında 83 yaşındaki Murat Ekiz ve 81 yaşındaki Naciye Ekiz hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 12:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ev yangının 2 kişi hayatını kaybetti. Kahreden olay Nif Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, evde bulunan 83 yaşındaki Murat Ekiz ve 81 yaşındaki Naciye Ekiz'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde, Murat ve Naciye Ekiz'in sahur yaptıktan sonra yattıkları ve yangının odun sobasından çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Apartman Yangını
#Yaşam
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