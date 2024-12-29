Yavru karga doktoru bırakıp gitmedi: Bu dostluğu görenler şaşırıyor!

29 Aralık 2024 23:28 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:29

Sivas’ta bir doktor, yaralı halde bulduğu yavru karga ile kurduğu dostlukla dikkat çekiyor. Tedavi olup sağlığına kavuşan karga "Jackoo" dostunun yanından bir an olsun ayrılmıyor...

Sivas​'ta doktor olarak görev yapan Mehmet Özgür Yılmaz, yavruyken yaralı halde bulduğu ve 6 aydır besleyip büyüttüğü kargayı bir an olsun yanından ayırmıyor. Yılmaz'ın karga​ ile olan dostluğunu görenler ise şaşırıyor.

SİVAS’TA İLGİNÇ DOSTLUK

Yavru karga yaralandı. Bir evin çatısına düştü. Yaralı karganın imdadına ise beyin cerrahı olan bir doktor yetişti. Doktorun tedavi​ ettiği karga daha sonra onun evcil hayvanı oldu. Olay Sivas’ta yaşandı. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, evin çatısında yaralı bir karga buldu. Yavruyu tedavi edip besleyen doktor hayvana 6 ay boyunca baktı. Doktor Yılmaz bir bebek gibi bakıp büyüttüğü kargayı daha sonra doğaya bırakmak istedi. Ancak Jackoo adındaki karga doktoru terk etmedi. Sevimli hayvan doğayı değil doktor dostunu tercih etti.

“BİZE ÇOK ALIŞTI”

Doktorun hayatının bir parçası olan Jackoo dostunun yanında bir an olsun bile ayrılmıyor. Beraber seyahat yapan ikili tatile bile gidiyor. Yılmaz, kargayı bulduğunda uçamadığını ifade ederek, “Evimin çevresinde sürekli görüyordum ve hayranlıkla izliyordum. Çalışma arkadaşlarıma da bu durumdan bahsettim. Eğer denk gelirse karga beslemek istediğimi söyledim. Bana ‘Onu besleyemezsiniz. Bu yabani bir hayvan ve evcilleşmez' dediler. Ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga önüme düştü. 2 haftalıktı. Uçamıyordu, hatta yürümekte bile zorlanıyordu. Kanadı kırılmıştı. Tedavi etmek için aldık. Tedavi ettik besledik ve bize çok alıştı. Bizi bırakmadı” dedi.

YOLCULUKLARA DA EŞLİK EDİYOR

Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, "Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu, sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük, uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz, Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım." diye konuştu.