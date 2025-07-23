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 | Ömer Faruk Dogan

Yavuz Sultan Selim'in 509 yıllık mirası havadan görüntülendi: Mısır Seferi için yapılmıştı

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılındaki Mısır Seferi sırasında orduların geçişi için inşa ettirdiği Karabıyık Köprüsü'nün son hali dronla havadan görüntülendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:56

'ın merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Karabıyık Köprüsü, beş asrı aşkın süredir ayakta duruyor. 2018 yılında aslına uygun şekilde restore edilen tarihi yapı, dronla havadan görüntülenerek görkemli yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yavuz Sultan Selim'in 509 yıllık mirası havadan görüntülendi: Mısır Seferi için yapılmıştı

MISIR SEFERİ İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ

Mısır Seferi'ne giden Osmanlı ordularının geçişi için inşa ettirilen ve 2018 yılında aslına uygun şekilde restore edilen 509 yıllık tarihi köprü, 3 kemerli yapısıyla dikkat çekiyor. Restorasyonun ardından ulaşıma açılan köprü dronla havadan görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim'in 509 yıllık mirası havadan görüntülendi: Mısır Seferi için yapılmıştı

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi köprüyü ailesiyle birlikte ziyaret eden Hüseyin Turan, "Boğazlıyan'dan Yozgat'a giderken Karabıyık Köprüsü tabelasını gördüm. Ziyaret etmek istedim. Geldiğim zaman da biraz araştırdım, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış. Geçtiğimiz yıllarda da restore edilmiş, temel sağlamlaştırılmış. Fotoğraflarını çektim, tarihi atmosferi yerinde yaşadım" dedi.

Yavuz Sultan Selim'in 509 yıllık mirası havadan görüntülendi: Mısır Seferi için yapılmıştı

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken Karabıyık Köprüsü, aradan geçen beş asra rağmen varlığını korumaya devam ediyor.

Yavuz Sultan Selim'in 509 yıllık mirası havadan görüntülendi: Mısır Seferi için yapılmıştı
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ETİKETLER
#yozgat
#restorasyon
#Osmanlı Mimari
#Karabıyık Köprüsü
#Tarihi Köprüler
#Mısır Seferi
#Yaşam
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