Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yaylada 3000 rakımda yetişiyor, pazarda 300 TL’ye satılıyor: Vitamin deposunu sadece bilen alıyor

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında kendiliğinde yetişen "yayla muzu", Erzincan’da tezgâhlardaki yerini aldı. Halk arasında ışgın ve uçkun adlarıyla bilinen bitkinin vitamin deposu olması, talebi de artırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 11:35

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın otu, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Kent merkezinde seyyar satıcılar tarafından 200 ila 300 TL arasında satışa sunulan doğal vitamin deposuna vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

ÇOĞUNLUKLA TEDAVİ AMAÇLI TERCİH EDİLİYOR

Dağlık alanlardan topladığı ışkını Buğday Meydanında satan seyyar satıcı Muzaffer Koç, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Koç, birçok kişinin ürünü özellikle farklı illere götürdüğünü ve çoğunlukla tedavi amaçlı tercih ettiğini söyledi.

BİRÇOK VİTAMİN İÇERİYOR

Vitamin bakımından zengin olduğu bilinen ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Yöre halkı tarafından mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı tüketildiği belirtiliyor.

Öte yandan, bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farklı çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin tedavi amaçlı kullanımında bilimsel verilerin ve doktor görüşünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bulan parayı da buluyor... Doğal hazine! Kilosu 15 bin TL'den satılıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evde doğal yöntemle tüm sinüsleri boşaltın! İltihap artarsa beyin hasar alabilir
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.