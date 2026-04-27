Yaylada 3000 rakımda yetişiyor, pazarda 300 TL’ye satılıyor: Vitamin deposunu sadece bilen alıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın otu, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Kent merkezinde seyyar satıcılar tarafından 200 ila 300 TL arasında satışa sunulan doğal vitamin deposuna vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

Özetle

ÇOĞUNLUKLA TEDAVİ AMAÇLI TERCİH EDİLİYOR

Dağlık alanlardan topladığı ışkını Buğday Meydanında satan seyyar satıcı Muzaffer Koç, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Koç, birçok kişinin ürünü özellikle farklı illere götürdüğünü ve çoğunlukla tedavi amaçlı tercih ettiğini söyledi.

BİRÇOK VİTAMİN İÇERİYOR

Vitamin bakımından zengin olduğu bilinen ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Yöre halkı tarafından mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı tüketildiği belirtiliyor.

Öte yandan, bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farklı çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin tedavi amaçlı kullanımında bilimsel verilerin ve doktor görüşünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.