Yaylada karşılaştı ne olduğunu sosyal medyada sordu: Bu böceği gören şaşırdı

Trabzon Araklı'da yaşayan Adem Gümrükçüoğlu, çalışmak için gittiği Akçaabat'taki Hıdırnebi Yaylası'nda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında ilginç bir böcekle karşılaştı. Yapısıyla dikkatini çeken canlıyı inceleyen Gümrükçüoğlu, ne tür bir böcek olduğunu merak ederek fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Gümrükçüoğlu'nun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü ve birçok kullanıcı yorumlarıyla destek verdi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BÖCEK GÖRMEMİŞTİM"

Daha önce böyle bir böcekle hiç karşılaşmadığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Doğayı çok severim, fırsat buldukça yaylalara çıkarım. Bugün de iş arasında biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. O sırada yerde gördüğüm böcek dikkatimi çekti. Daha önce hiç böyle bir böcek görmemiştim. Ne olduğunu merak ettim ve sosyal medyada paylaşıp takipçilerimden yardım istedim" dedi.

Kısa sürede birçok kullanıcı Gümrükçüoğlu'nun paylaşımına yorum yaparak böceğin türüyle ilgili tahminlerde bulundu. Yayla ziyaretçilerinin sıklıkla ilginç canlı türleriyle karşılaşabildiğine dikkat çeken doğaseverler, bu tür paylaşımların doğa bilinci açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Öte yandan uzmanların değerlendirmelerine göre, böceğin halk arasında "kedi güvesi" olarak da bilinen bir güve türü olduğu belirtildi. Kalın gövdesi, dalga desenli kanatları ve dikkat çekici "boynuz benzeri" yapılarıyla tanınan bu tür, zararsız olup genellikle yapraklı ağaçların bulunduğu nemli bölgelerde görülüyor. Geceleri aktif olan bu canlılar, doğada kamuflaj yetenekleriyle biliniyor.