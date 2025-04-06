Yazı beklerken kış kapıya dayandı! Kar yağışı ve sağanak geliyor: Bu tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına düşecek. Yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak soğuk havayla birlikte bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Set geçen kış ayının ardından havalar ısınsa da güneşli günler kısa sürdü. Ramazan bayramının soğuk ve yağışlı geçmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava tahminini paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre, pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına düşecek. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞTÜKÇE DÜŞECEK

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji'nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

Beklenen en düşük sıcaklıklar ise şöyle açıklandı:

Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.