YDS 1 saat kaçta bitecek kaç saat sürecek?

Yabancı Dil Sınavı için geri sayım tamamlandı. Yılın ilk oturumu bugün yapılacak. Binlerce aday sınavda performans sergilemeye hazırlanıyor. YDS saat kaçta başlayacak, hangi saatte sona erecek? 2026 YDS/1 kaç sorudan oluşacak?
YDS sınav takvimi şu şekilde:
2026 YDS/1, 5 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binasına kabul edilmeyecek. Sınav; Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere toplam 20 dilde yapılacak.
YDS oturumu 180 dakika, yani 3 saat sürecek şekilde uygulanacak. Adaylar bu zaman diliminde çoktan seçmeli soruları cevaplayacak.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilecek sınavlar 80 adet çoktan seçmeli sorudan meydana geliyor.
Sınav 13.15’te tamamlanacak. Ek süre hakkı tanınan adaylar için 30 dakika ilave zaman verilebilecek.