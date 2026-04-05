YDS 1 saat kaçta bitecek kaç saat sürecek?

Yabancı Dil Sınavı için geri sayım tamamlandı. Yılın ilk oturumu bugün yapılacak. Binlerce aday sınavda performans sergilemeye hazırlanıyor. YDS saat kaçta başlayacak, hangi saatte sona erecek? 2026 YDS/1 kaç sorudan oluşacak?

YDS sınav takvimi şu şekilde:

2026-YDS/1: 5 Nisan 2026

2026-YDS/2: 22 Kasım 2026

e-YDS 2026/4 (İngilizce): 2 Mayıs 2026

e-YDS 2026/6 (İngilizce): 27 Haziran 2026

e-YDS 2026/9 (İngilizce): 22 Ağustos 2026

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 YDS/1, 5 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binasına kabul edilmeyecek. Sınav; Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere toplam 20 dilde yapılacak.

YDS SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

YDS oturumu 180 dakika, yani 3 saat sürecek şekilde uygulanacak. Adaylar bu zaman diliminde çoktan seçmeli soruları cevaplayacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilecek sınavlar 80 adet çoktan seçmeli sorudan meydana geliyor.

Sınav 13.15’te tamamlanacak. Ek süre hakkı tanınan adaylar için 30 dakika ilave zaman verilebilecek.