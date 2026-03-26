YDS 1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım süreci başladı. Akademik kariyer planlayanlar, dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu görevlileri ve yüksek lisans başvurusu yapacak adayların katılacağı 2026-YDS/1 oturumu için dikkatler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) yöneldi. Peki, YDS giriş yerleri açıklandı mı, YDS/1 giriş belgesi hangi adresten temin edilir, YDS/1 ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

YDS 1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?
2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2026-YDS/1) müracaat eden adayların sınava katılacakları bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. YDS/1 sınav merkezleri katılımcılar açısından merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Sınav salonuna girişte herhangi bir sorun yaşamamak adına şu iki belgeyi mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor: : Üzerinde fotoğrafınızın ve sınav merkezine ilişkin bilgilerin açık ve net biçimde yer alması şarttır. Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçmemiş pasaport ya da nüfus cüzdanı (Mavi Kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli sayılmaktadır).

YDS 1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için bina ve salon yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile temin edebilecektir.
Sınava girişte Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, süresi geçmemiş pasaport veya nüfus cüzdanı) bulundurmak zorunludur.
YDS/1 oturumu 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olup, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.
Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika (3 saat) sürecektir.
YDS 1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi aracılığıyla temin edebilecektir.

YDS 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YDS/1 oturumu 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 2026-YDS/1 Sınavı kapsamında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.

Sınav Başlama Saati: 10.15

Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

