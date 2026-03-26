YDS 1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2026-YDS/1) müracaat eden adayların sınava katılacakları bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. YDS/1 sınav merkezleri katılımcılar açısından merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Sınav salonuna girişte herhangi bir sorun yaşamamak adına şu iki belgeyi mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor: Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde fotoğrafınızın ve sınav merkezine ilişkin bilgilerin açık ve net biçimde yer alması şarttır. Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçmemiş pasaport ya da nüfus cüzdanı (Mavi Kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli sayılmaktadır).

YDS 1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi aracılığıyla temin edebilecektir.

YDS 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YDS/1 oturumu 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 2026-YDS/1 Sınavı kapsamında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.

Sınav Başlama Saati: 10.15

Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)