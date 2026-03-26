YDS 1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2026-YDS/1) müracaat eden adayların sınava katılacakları bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. YDS/1 sınav merkezleri katılımcılar açısından merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Sınav salonuna girişte herhangi bir sorun yaşamamak adına şu iki belgeyi mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor: Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde fotoğrafınızın ve sınav merkezine ilişkin bilgilerin açık ve net biçimde yer alması şarttır. Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçmemiş pasaport ya da nüfus cüzdanı (Mavi Kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli sayılmaktadır).
Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi aracılığıyla temin edebilecektir.
YDS/1 oturumu 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 2026-YDS/1 Sınavı kapsamında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.
Sınav Başlama Saati: 10.15
Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)