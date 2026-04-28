YDS sınav sonuçları nereden sorgulanır? YDS 1 sonuçları açıklandı

5 Nisan’da gerçekleştirilen YDS 1 sınavının sonuçları için beklenen süreç tamamlandı.
ÖSYM, 2026 yılı sınav takviminde 2026-YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi önceden paylaşmıştı.
Ancak kurum, sınav sonuçlarını planlanandan daha erken duyurarak erişime açtı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını ayrıntılı biçimde inceleyebiliyor.
5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) sonuçları ilan edildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 günü saat 14.00 itibarıyla ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor.
YDS 2 oturumu için başvurular 30 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.
Sınav ise 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.