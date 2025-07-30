Yeğenin terliği için baraj gölüne girmişti... Özgür Günel suda kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Özgür Günel, Van'dan Oymapınar Mahallesi'ndeki ablasının yanına geldi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Lise 3. sınıf öğrencisi Günel, küçük yaştaki yeğeninin terliğinin göle düştüğünü fark etti. Terliği almak için suya giren Günel, bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.