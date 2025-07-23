Yemek yiyen eşini başından vurarak öldürdü!

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana gelen cinayet kan dondurdu. Tespih dükkanı olan 47 yaşındaki E.Ç. isimli cani, 45 yaşındaki eşi Nazlı Çokgezme ile iş yerinde yemek yedikleri sırada tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Alevlenen tartışmada E.Ç., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrulttu. Yemek yediği sırada başından vurulan kadın kanlar içinde yer yığıldı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Eşini o halde gören cani ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi E.Ç. daha sonra polise teslim oldu.