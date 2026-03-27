Yeni ehliyet yenileme ücretleri kaç lira oldu? 2026 zamlı sürücü belgesi

2026 yılında değerli kâğıtlara uygulanacak satış tutarları doğrultusunda yeni ehliyet ücretleri netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğ ile değerli kâğıtların 2026 yılına ilişkin satış bedelleri belirlendi. Böylece 2026 ehliyet ücretleri de kesinlik kazandı.

2026 YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği doğrultusunda yeni ehliyet ücretleri açıklandı. Buna göre sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgelerinin (karnelerinin) bedeli 1690 lira olarak tespit edildi.

KİMLİK KARTI VE PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği kapsamında değerli kâğıtların 2026 yılında uygulanacak satış tutarları belirlendi. Buna göre noter kâğıdı ve beyanname ücreti 149 lira, protesto, vekâletname ve resen senet bedeli 298 lira, pasaport harcı 1351 lira, ikamet izni ücreti ise 964 lira olarak saptandı. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ya da değiştirme sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle yeniden çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödeme yapılacak.