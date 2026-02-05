Yeni trafik cezaları ne kadar oldu? TBMM’de 6 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemeleri de içeren 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Yapılan görüşmelerin ardından ilk 17 maddesi görüşülen teklifin, 6 maddesi daha kabul edildi.

Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya, sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda üst limitten cezalar uygulanmaya başlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile trafikte kural tanımayan sürücülere cezalar daha ağırlaşıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak. İzin almayan taşıma işlemi yapanlara 20 bin lira, yükleme işlemi yapanlara 60 bin lira para cezası kesilecek.

Drift yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

İhlali son 5 yıl içerisinde ikinci kez uygulayanların ehliyetleri ise iptal edilecek ve ehliyeti iptal edilen kişilerin tekrar sürücü kursu ve sınavlara girmesi zorunlu olacak.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kar zinciri, özellikle kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulacak ve kullanılabilir durumda olacak. İhlalde ceza 6.000 TL, trafik akışına engel olunduğunda 24.000 TL olarak uygulanacak.

Polisin dur ikazına rağmen kaçmaya devam eden sürücülere 200 bin TL ceza verilecek.