Yeni yıl öncesi kış ortasında deniz keyfi! İşte Aralık’ta vizesiz seyahat edilebilecek rotalar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni yıla girmeden önce vatandaşlar vizesiz seyahatları araştırıp uygun kış tatili yapmak istiyor. Balkanlardan Doğu’ya müthiş rotalar ortaya çıktı. İşte Aralık ayında kolayca seyahat edilebilecek mekanlar...
Yeni yıla girmeden önce hem yorgunluğu atmak hem de farklı kültürler yaşamak isteyen vatandaşlar tatil planlarını yapıyor. Özellikle vizesiz ülkeler sunduğu kolaylıklar açısından sıkça tercih ediliyor. Kış turizminin arttığı dönemde Balkanlar'dan Kafkaslar'a, hatta sıcak denizlere kadar birçok seçenek bulunuyor.
Balkan coğrafyası kış aylarında gözde haline gelirken Kafkasya ve Doğu coğrafyası da listenin en başında geliyor. İşte Aralık ayında ekonomik açıdan tercih edilebilecek en iyi rotalar...
Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in kalbi Saraybosna ekonomik açıdan çeşitli imkanlar sunuyor. Ayrıca tarihi dokusuyla da dünyanın en cazip yerleri arasında yer alıyor.
Belgrad'ın ünlü Knez Mihailova Caddesi'nde ışık süslemeleri ve Tuna Nehri kıyısında sıcak bir kahve içmek paha biçilemez bir deneyim sunuyor. Saraybosna ve Osmanlı mirasını koruyan Basçarşı’nda farklı lezzetler damakta vazgeçilmez iz bırakıyor.
Vizesiz olmasının yanı sıra, yeni tip kimlik kartıyla pasaporta dahi ihtiyaç duyulmadan gidilebilmesi Gürcistan'ı en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Kafe kültürü, sanat galerileri ve tarihi hamamlarıyla Tiflis en çok tercih edilen noktalardan oluyor.
Aralık ayında Tiflis sokaklarında kaybolmak, şehri tepeden izleyen Narikala Kalesi'ne çıkmak ve Gürcü mutfağının ünlü hamur işlerini tatmak oldukça keyifli.
Ayrıca kış sporlarına ilgi duyanlar için Gürcistan'ın kayak merkezleri, uygun fiyatlı pist seçenekleriyle Avrupa'daki pahalı alternatiflere güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.
Vizesiz olmasının yanı sıra, yeni tip kimlik kartıyla pasaporta dahi ihtiyaç duyulmadan gidilebilmesi Gürcistan'ı en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor.
Listede Tayland da var. Uzak noktalara gitmek isteyen vatandaşlar için güzel alternatif. Bangkok'un hareketli sokaklarından Phuket'in sakin plajlarına uzanan bu yolculuk, yılı unutulmaz bir finalle kapatmak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.
Mısır'ın tatil rotası Şarm El Şeyh, kapıda vize kolaylığı veya belirli şartlarda vizesiz giriş imkanıyla Aralık ayında denize girmek isteyenleri bekliyor.