Yeni yıl öncesi kış ortasında deniz keyfi! İşte Aralık’ta vizesiz seyahat edilebilecek rotalar

Yeni yıla girmeden önce hem yorgunluğu atmak hem de farklı kültürler yaşamak isteyen vatandaşlar tatil planlarını yapıyor. Özellikle vizesiz ülkeler sunduğu kolaylıklar açısından sıkça tercih ediliyor. Kış turizminin arttığı dönemde Balkanlar'dan Kafkaslar'a, hatta sıcak denizlere kadar birçok seçenek bulunuyor.