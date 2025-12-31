Yeni yıla 2026’ya ilk hangi ülke girdi? Kiribati nerede hangi okyanusta?

Yeni yıla giren ilk ülke, Okyanusya ülkesi Kiribati oldu.

Kiribati'yi Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda izledi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 2026'nın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati 2026'ya ilk giren ülke olarak kayda geçti.

Kiribati yeni yıla Türkiye saati ile 13.00'te girmiş oldu.

Öte yandan yaklaşık saat 13.40’da da Yeni Zelanda’nın uzak Chatham Adası yeni yıla adım attı.

Pasifik Okyanusu’ndaki bu uzak takım adada yaklaşık 600 kişi ikamet ediyor.

Saat 14.13’de de Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yeni yıl kutlandı.

KİRİBATİ NEREDE HANGİ OKYANUSTA?

Okyanusya'da bir takımada ülkesi olan Kiribati, Pasifik Okyanusu'nda Ekvator kuşağında bulunuyor.

Kiribati'nin hiçbir ülke ile kara sınırı yer almıyor ve kıyı şeridi bin 143 km.