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 | Bengül Arıca

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 10 kişi tahliye edildi!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 10 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:02

Türkiye gündemine bomba gibi düşen İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Çete yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava dosyasında tutuklu bulunan 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmanın 7'inci gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 10 kişi tahliye edildi!

ŞENAY ÇALIKOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, Serdarova bebek için şikayet yapıldığının sorgulanmasına, soruşturmada adı geçen hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışanlara ilişkin SGK’ya yazı yazılmasına, ayrıca SGK’ya yazı yazılarak zarar giderme amacıyla hangi sanık tarafından ödeme yapıldığına dair bilgi alınmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmada ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren Şenay Çalıkoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

10 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Heyet, tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, Hilal Vatansever, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak’ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Senanur Ünlü, Gözde Polat, Hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi’nin mesul müdürü ve başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, Esenyurt Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç ile TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş’un ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA 30 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in dava dosyasının ayrılmasına ve örgüt lideri Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI NEDİR?
Yenidoğan Çetesi soruşturması, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, anlaşmalı özel hastanelerde sevk ederek ölümlerine sebep olan suç çetesi hakkında yürütülen davadır.
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