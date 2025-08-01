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 | İrem Şenel

Bursa için seferberlik başladı!

Bursa Orman Müdürlüğü, Gürsu ve Harmancık'taki yangın sonrası harekete geçiyor. Son 10 yılda onlarca alanı yeniden yeşerten ekipler, ormanın kendi gücünü kullanarak ya da fidan dikme çalışmalarına başlayarak doğayı yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

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Bursa için seferberlik başladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:47

Orman Bölge Müdürlüğü, Gürsu ve Harmancık'ta yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmalara kısa süre içinde başlayacak. Son 10 yılda Bursa'da çıkan orman yangınlarında yanan alanlar Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla hızla ağaçlandırdı.

YANAN BİRÇOK ALAN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLDİ


29 Ağustos 2015'te Mudanya-Göynüklü, 11 Ağustos 2018'de Mudanya-Çağrışan, 5 Ağustos 2019'da Orhaneli-Çivili, 2 Eylül 2023'te Mudanya-Göynüklü ve 30 Haziran 2024'te Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde çıkan orman yangınlarından sonra çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğü, bu alanları tekrar eski yeşil görünümüne kavuşturdu.

Bursa için seferberlik başladı!

ANAYASA'YA GÖRE YANAN ORMANLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ


Anayasa'ya göre yanan ormanların yerinde yeni ormanların yetiştirileceği ve bu alanların başka hiçbir amaçla kullanılamayacağından hareketle her çalışmasını titizlikle yürüten Bölge Müdürlüğü, Gürsu ve Harmancık yangınlarında zarar gören alanlardaki soğutma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Bursa için seferberlik başladı!

İlk olarak orman mühendisleri sahada analiz ve etüt çalışmaları yapacak ve ardından orman kendini rehabilite edebilecek güçteyse, saha doğal sürece bırakılacak. İlk yağmurlarla birlikte sürgün verme durumu yakından takip edilen alanlarda toprakta yeterli tohum, kozalak yoksa takviye tohumlama yapılacak ve süreç özenle izlenecek. Ormanın kendini yenileme kapasitesi zayıfsa, saha yanmış ağaçlardan arındırılacak ve dikime uygun hale getirilerek uygun dönemde fidan dikilecek.

Bursa için seferberlik başladı!


Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ağaçlandırma seferberliği başlatarak griye dönen alanlar tekrar "Yeşil Bursa"ya yakışır hale getirilecek. Bölge Müdürlüğü, son 10 yılda yanan ve ardından yeşillendirilen alanların önceki ve sonraki görsellerini de paylaştı.

Bursa için seferberlik başladı!
ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
#rehabilitasyon
#Doğa
#Yeşilleştirme
#Ağaçlandırma
#Yaşam
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